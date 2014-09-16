亚洲稀有瓷器及画作将在纽约亚洲艺术周大放异彩

路透纽约9月15日(记者 Patricia Reaney) - 中国的经典画作，印度、尼泊尔和中国西藏的雕塑以及古代陶瓷艺术品将是本次亚洲艺术周(Asian Art Week)拍卖会上的亮点。

佳士得和苏富比拍卖会将于周二开始，届时来自亚洲各地的艺术品将云集拍卖会场。

佳士得亚洲艺术部门的国际负责人石俊生(Jonathan Stone)表示：“我认为，纽约亚洲艺术周很独特，因为其中包含了亚洲很多的不同文化。”

拍卖料将吸引来自中国大陆、香港、台湾和印度的买家。他们与欧美收藏者一样，都有意拍得这些宝贵的艺术品。

石俊生解释道：“你还会看到一种跨界行为，比如中国买家也对印度或藏传佛教艺术品感兴趣。”

佳士得拍卖会的顶级艺术品中，有一件印度艺术家Francis Newton Souza创作的画作《The Butcher》。这幅画创作于1962年，或在9月17日拍出200万美元。佳士得所有拍品拍出的总价可能高达2，600万。

另一个亮点是印度画家瓦苏迪奥-盖同德(Vasudeo S. Gaitonde)1971年的作品《无题》(Untitled)。该作品预售估价达90万美元。

佳士得9月18日的珍藏中国掐丝珐琅器专场拍卖上，一件明十五至十六世纪初的掐丝珐琅摩迦罗纹铺首耳炉将备受关注，预售估价高达50万美元。

苏富比的所有拍品预售估价逾6千万美元，预计瓷器将占据最抢手拍品榜首。

苏富比中国精品书画将于9月18日开拍，其中张大千的设色绢本立轴《敦煌石窟观世音像》可能拍超260万美元。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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