特写：艺术品投资热潮背后的原因是什么？

9月11日在索斯比拍卖行在香港预展的部分安迪·沃霍尔艺术作品。 REUTERS/Bobby Yip

路透波士顿11月14日（记者 Svea Herbst-Bayliss） -在虚荣心、央行量化宽松政策、寻求安全投资等因素推动下，新兴市场的亿万富豪们将当代艺术品市场价格推上新的高峰。

艺术品收藏接连成为新闻话题。在苏富比（Sotheby's）(BID.N)历史上规模最大的拍卖会上，安迪·沃霍尔（AndyWarhol）的一幅画作以1.05亿美元落槌，创下沃霍尔作品的最高拍卖纪录。

之前一天，佳士得拍卖弗兰西斯·培根的《弗洛伊德肖像习作三联画》（Three Studies of LucianFreud），引得对冲基金经理、王孙公子、政治寡头纷纷通过电话竞拍，最终以创拍卖纪录的1.424亿美元成交。这也被视为全球艺术品市场是否健康的一次考验。

该市场通过了考验。艺术品顾问及对冲基金经理称，超富收藏家阶层的崛起，是市场繁荣的原因之一，其中多数收藏家来自亚洲、中东和俄罗斯等受惠于商品价格多年上涨提振的地区。

“虽然我们看到许多领域的重量级人物，但却只有少量买家，而且唱主角的不是美国的金融家，”艺术品咨询公司Guggenheim,Asher, Associates Inc合伙人Abigail Asher说。

艺术品行业人士称，随着大家意识到投标人在拍卖会上是多么心甘情愿的为艺术品而给出让人瞠目结舌的价格，苏富比和佳士得开足马力前行。“人们显然没有掏空他们的腰包，”Elizabeth Jacoby说。她与母亲Beverly一道经营着BSJ Fine Art。

投资管理公司DoubleLine执行长、首席投资官JeffreyGundlach称，他从来没有见过像艺术品市场这样的一个市场。他称高端艺术品市场由“一小撮特定新兴经济体的人士”推动，这些经济体的民众“既不相信他们的货币，也不相信他们的经济会保持稳定”。Gundlach本人痴迷收藏艺术品。

新兴市场的亿万富翁们将不得不与旧世界的富豪群体相抗衡。由于不确定央行会在何时以及以什么速度退出持续多年的量化宽松政策，西方的超富艺术品买家或许也有一些同样的担忧。

欧洲国家和美国面临低通胀困扰，经济增长情况也不乐观，许多经济学家和其他人士还担心美联储维持多年的“量化宽松”，最终会引发物价快速攀升。即使不会出现这种情况，量化宽松政策的结束也会令传统的股市和债市蒙受损失。

在这种所谓的大衰退时期，艺术品的价格却岿然不动，得益于来自世界各地收藏家的需求。

“感谢量化宽松，让流动性十分充裕，投资者从债券等一些资产类别移出、转而投资房地产和艺术品正在逐渐成为一种趋势，”金融咨询公司Hennessee Group的执行负责人Charles Gradante说。

对于世界顶级富豪而言，艺术品是避险投资选择池中更优雅的选择之一：有实物、能运输，可抵御通胀和传统市场的动荡风险。

“有那么一群超级富人，他们购买超级游艇、最棒的私人飞机……这从艺术品的价格便可见一斑。房地产和艺术品与其他投资的区别是，他们被视为真实可见的另类资产……其他则都是玩具，”一位要求匿名的私人艺术品交易商说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。