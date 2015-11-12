罕见完美“蓝月亮”钻石拍出4840万美元 刷新世界纪录

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦11月11日 （记者 Stephanie Nebehay） - 苏富比拍卖行称，香港一位买家周三以4,840万美元拍下一枚罕见完美的“蓝月亮钻石”，刷新了宝石拍卖成交价格的世界纪录。

这是一枚顶级鲜彩蓝钻石，重12.03克拉，拍前预估售价介于3,500万到5,500万美元。

“这刷新了宝石拍卖价格和每克拉拍卖价格的世界记录，”苏富比国际珠宝部门全球主席大卫·班尼特（David Bennett）在日内瓦表示。

班尼特向记者表示，上述香港买家拍下后即将该钻石改名为“约瑟芬的蓝月亮”（The Blue Moon of Josephine），并称这也刷新了全球每克拉宝石拍卖价格超400万美元的纪录。

克利斯蒂拍卖行周二以2,855万美元拍出一枚罕见的大颗粉色钻石。

克利斯蒂拍卖行称，这枚粉色钻石被一名香港客户买下，创下了全球粉色钻石的拍卖价格纪录。该客户拍下后将该钻石命名为“甜美约瑟芬”（The Sweet Josephine）。

据信上述两颗钻石均为同一位香港买家买走。（完）