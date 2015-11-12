罕见完美“蓝月亮”钻石拍出4840万美元 刷新世界纪录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦11月11日 （记者 Stephanie Nebehay） - 苏富比拍卖行称，香港一位买家周三以4,840万美元拍下一枚罕见完美的“蓝月亮钻石”，刷新了宝石拍卖成交价格的世界纪录。
这是一枚顶级鲜彩蓝钻石，重12.03克拉，拍前预估售价介于3,500万到5,500万美元。
“这刷新了宝石拍卖价格和每克拉拍卖价格的世界记录，”苏富比国际珠宝部门全球主席大卫·班尼特（David Bennett）在日内瓦表示。
班尼特向记者表示，上述香港买家拍下后即将该钻石改名为“约瑟芬的蓝月亮”（The Blue Moon of Josephine），并称这也刷新了全球每克拉宝石拍卖价格超400万美元的纪录。
克利斯蒂拍卖行周二以2,855万美元拍出一枚罕见的大颗粉色钻石。
克利斯蒂拍卖行称，这枚粉色钻石被一名香港客户买下，创下了全球粉色钻石的拍卖价格纪录。该客户拍下后将该钻石命名为“甜美约瑟芬”（The Sweet Josephine）。
据信上述两颗钻石均为同一位香港买家买走。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”