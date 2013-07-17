全球投资：亚洲需求推高艺术品成交额，中印收藏者将更加活跃

路透伦敦7月16日 - 亚洲买家日益增长的需求推高了佳士得(Christie's)和苏富比(Sotheby's) 等国际大拍卖行2013年上半年的成交额。中国和印度收藏者料将在国际艺术品市场更加活跃。

总部设在伦敦的佳士得周二发布报告称，上半年全球成交额达24亿英镑(36亿美元)，较去年同期增长9%，其中Jackson Pollock作品《第19号》以5,800万美元成交以及亚洲客户增长15%功不可没。

今年初，苏富比的亚洲客户增长13%，将成交额推升至25.5亿美元，较去年同期增长6.5%。

佳士得执行长Steven Murphy表示，在强劲的营业数据发布后，该拍卖行还将于9月在上海进行中国首拍，12月举办印度首拍。

“我们注意到在所有国家都掀起了全面的文化热潮，对于艺术品和收藏品的兴趣越来越浓厚，”Murphy向路透记者表示。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)