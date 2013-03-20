旧货销售中淘来的北宋碗卖出220多万美元高价

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约3月19日 - 纽约一个家庭花了几美元从旧货销售中淘来的一个中国碗在周二的一场拍卖会上卖出了超过220万美元的高价。
苏富比称，这个碗来自北宋时期，2007年这个纽约家庭以不超过3美元的价格淘来，放在壁炉台上作为装饰，并不清楚其真正价值。
在咨询了专家以后，所有者决定拍卖这个碗。苏富比预计能够卖到20-30万美元，结果英国商人Giuseppe Eskenazi以222.5万美元的价格将这个碗买走，包括佣金。这个碗的直径只有12.7厘米多一点。
苏富比称，已知的与这个碗形状、大小和图案相似的碗只有一个，已在大英博物馆内收藏了逾60年。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。