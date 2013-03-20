旧货销售中淘来的北宋碗卖出220多万美元高价

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月19日 - 纽约一个家庭花了几美元从旧货销售中淘来的一个中国碗在周二的一场拍卖会上卖出了超过220万美元的高价。

苏富比称，这个碗来自北宋时期，2007年这个纽约家庭以不超过3美元的价格淘来，放在壁炉台上作为装饰，并不清楚其真正价值。

在咨询了专家以后，所有者决定拍卖这个碗。苏富比预计能够卖到20-30万美元，结果英国商人Giuseppe Eskenazi以222.5万美元的价格将这个碗买走，包括佣金。这个碗的直径只有12.7厘米多一点。

苏富比称，已知的与这个碗形状、大小和图案相似的碗只有一个，已在大英博物馆内收藏了逾60年。(完)