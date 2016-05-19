奥本海默蓝钻佳士得拍卖会拍出5,760万美元 成交价创纪录

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透日内瓦5月18日（记者 Stephanie Nebehay） - 佳士得拍卖行称，名为“奥本海默之蓝”（Oppenheimer Blue）的蓝钻在周三的拍卖会上以5,683.7万瑞郎（5,760万美元）成交，刷新了世界单颗宝石拍卖价格的纪录，整个拍卖过程跌宕起伏、激动人心。
“这是拍卖会上售出的最昂贵的宝石。”佳士得发言人亚历山德拉（Alexandra Kindermann）告诉路透。
此前的拍卖价格纪录属于苏富比去年11月拍出的“蓝月”钻石，成交价为4,860万美元。香港富商刘銮雄买下蓝钻后，将其命名为“约瑟芬的蓝月”（Blue Moon Josephine）。
“奥本海默之蓝”是拍卖史上最大颗的艳彩蓝色钻石，在拍卖前的预估价为3,800-4,500万美元。这颗重14.62克拉的长方形蓝钻的前主人是奥本海默爵士（Sir Philip Oppenheimer）。
两名竞拍者为这颗稀有的蓝钻进行了20分钟的激烈争夺，在佳士得国际珠宝部门负责人卡达奇亚（Rahul Kadakia）落锤后，拍卖会现场人群掌声雷动。“奥本海默之蓝”新主人的身份现在还不得而知。
佳士得这次拍卖会总收入为1.468亿瑞郎（1.4869亿美元），不及苏富比周二实现的1.752亿美元。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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