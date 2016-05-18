一颗梨形粉钻在苏富比拍得近3150万美元天价

路透日内瓦5月17日（记者 Stephanie Nebehay） - 苏富比称，一颗罕见的梨形艳彩粉钻在周二拍卖活动中以3,080万瑞郎（3,146万美元）售出，但有几颗其他宝石未达到卖家设定的拍卖底价。

该拍卖行称，这颗镶在戒指上的“无双粉钻”重15.38克拉，由一名亚洲私人收藏者通过电话竞价拍得。

拍卖前，这颗粉钻预估价格介于2,800-3,800万美元。

苏富比珠宝部全球主席贝内特（David Bennett）表示:“这颗‘无双粉钻’创下艳彩鲜粉色钻石的新世界纪录……是该级别粉钻的最高成交价。”

之前世界纪录是去年11月佳士得拍卖会的“甜蜜乔瑟芬”艳彩鲜粉色钻石，重16.08克拉，售价2,850万美元。

苏富比声明中称，本次拍卖销售收入1.752亿美元，创下珠宝拍卖活动的新世界纪录，超过了一年前创下的1.6亿美元。

“有几件宝石的表现令人失望，但总体上拍卖会取得巨大成功。”贝内特称。（完）