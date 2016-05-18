一颗梨形粉钻在苏富比拍得近3150万美元天价

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦5月17日 - 苏富比称，一颗罕见的梨形艳彩粉钻在周二拍卖活动中以3,080万瑞郎（3,146万美元）售出，但有几颗其他宝石未达到卖家设定的拍卖底价。
该拍卖行称，这颗镶在戒指上的“无双粉钻”重15.38克拉，由一名亚洲私人收藏者通过电话竞价拍得。
拍卖前，这颗粉钻预估价格介于2,800-3,800万美元。
苏富比珠宝部全球主席贝内特（David Bennett）表示:“这颗‘无双粉钻’创下艳彩鲜粉色钻石的新世界纪录……是该级别粉钻的最高成交价。”
之前世界纪录是去年11月佳士得拍卖会的“甜蜜乔瑟芬”艳彩鲜粉色钻石，重16.08克拉，售价2,850万美元。
苏富比声明中称，本次拍卖销售收入1.752亿美元，创下珠宝拍卖活动的新世界纪录，超过了一年前创下的1.6亿美元。
“有几件宝石的表现令人失望，但总体上拍卖会取得巨大成功。”贝内特称。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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