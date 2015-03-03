企业并购：惠普出资27亿美元收购Wi-Fi网络设备生产商Aruba

惠普计划今年将电脑及打印机(印表机)业务从企业硬件和服务部门分开来。

Aruba向众多客户销售Wi-Fi网络设备，美国加州州立大学和中国大连万达集团都是其客户。

JMP Securities分析师Erik Suppiger表示，这笔交易将帮助惠普更好地去竞争E-Rate计划。E-Rate是美国最大的教育技术补贴计划，该计划帮助学校和公共图书馆连入高速网络。

美国联邦通讯委员会(FCC)12月投票决定，将E-Rate计划资金提高15亿美元，至39亿美元。

这笔交易出价为全现金每股24.67美元，较Aruba在彭博报导可能被收购的前一天，即2月24日的收盘价溢价34.4%。

截至1月底，惠普拥有129亿美元现金。

惠普收盘上升0.23%至34.92美元。Aruba收跌0.64%至24.65美元，其股价自彭博报导以来已上涨约40%。

Evercore Partners与Catalyst Partners是Aruba的财务顾问。(完)