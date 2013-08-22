微软及索尼新游戏主机即将登场 身负产业振兴重任

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 索尼和微软以新游戏机对决
* Xbox One和PlayStation 4预计11月开卖
* 电玩游戏制造商希望产业能够再起
路透德国科隆8月22日 - “新英雄降临”欧洲最大电玩盛会Gamescom。这是微软(MSFT.O)和索尼(6758.T)在展会入口的海报上为新游戏主机所做的宣称，反映出它们寄望游戏装置之争能刺激正在萎缩的游戏机产业。
这一次，线上及免费电玩兴起不是Gamescom展的唯一话题，今年预计有约30万人到德国科隆会场亲身体验新游戏机。
相反地，一场传统霸主之争正在成形，业界莫不希望新游戏主机可在假期采购旺季之前刺激市场。
行业研究机构NPD说，自2012年1月以来，电玩硬体及软体每月销售量与上年同期相较均呈下滑趋势，江山逐渐拱手让给线上及免费的网路、手机或平板游戏，例如Supercell的部落战争(Clash of Clans)、Rovio的愤怒鸟(Angry Birds)。
但如今，微软和索尼准备以Xbox和PlayStation 4正面对垒，Xbox和PlayStation 4的游戏出版商希望能藉此赚进大钱。
咨询公司普华永道(PricewaterhouseCoopers)的研究支持了上述乐观看法。研究显示，全球电玩市场规模到2017年将从2012年的634亿美元回升到869亿美元，2012年消费者在游戏装置上的支出为249亿美元，到2017年料将增至312亿美元。
新的游戏装置料将提振艺电(Electronic Arts)(EA.O)传统盒装游戏的销量。这些新装置比旧款要更为强大，并支持与云端游戏和移动设备的整合。
艺电所推出的知名游戏包括FIFA、战地风云(Battlefield)和极品飞车(Need for Speed)。
“我们把重心放在向新一代XBox One和PlayStation 4转型，即将从中获益，”艺电营运长Peter Moore说。
洛杉矶电子娱乐展(E3)结束两个月之后，微软及索尼已公布在新游戏机上可以玩的游戏，盼能藉此说服玩家掏钱买下定价分别是499美元的Xbox One、399美元的PlayStation 4。
索尼称已接获超过100万部预购订单，现在距离PlayStation 4预定11月15日于北美、11月29日于欧洲开卖的日期仍还有一段时间。而微软则说，Xbox One的预购订单远远超过八年前的前代Xbox。
微软并未公布Xbox开始贩售的确切日期。
为了抓住敏感挑剔的玩家，微软在6月一反过往惯例，称旧的游戏仍可在新主机玩，而这一点索尼在推出PlayStation 4的第一天就大方允许玩家这么做。(完)
(编译 李婷仪/梁睿雪 审校 沈以文)
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