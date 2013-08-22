微软及索尼新游戏主机即将登场 身负产业振兴重任

2013年8月21日，科隆国际游戏展上拍摄到的索尼PS4游戏机手柄。 REUTERS/Ina Fassbender

* 索尼和微软以新游戏机对决

* Xbox One和PlayStation 4预计11月开卖

* 电玩游戏制造商希望产业能够再起

路透德国科隆8月22日 - “新英雄降临”欧洲最大电玩盛会Gamescom。这是微软(MSFT.O)和索尼(6758.T)在展会入口的海报上为新游戏主机所做的宣称，反映出它们寄望游戏装置之争能刺激正在萎缩的游戏机产业。

这一次，线上及免费电玩兴起不是Gamescom展的唯一话题，今年预计有约30万人到德国科隆会场亲身体验新游戏机。

相反地，一场传统霸主之争正在成形，业界莫不希望新游戏主机可在假期采购旺季之前刺激市场。

行业研究机构NPD说，自2012年1月以来，电玩硬体及软体每月销售量与上年同期相较均呈下滑趋势，江山逐渐拱手让给线上及免费的网路、手机或平板游戏，例如Supercell的部落战争(Clash of Clans)、Rovio的愤怒鸟(Angry Birds)。

但如今，微软和索尼准备以Xbox和PlayStation 4正面对垒，Xbox和PlayStation 4的游戏出版商希望能藉此赚进大钱。

咨询公司普华永道(PricewaterhouseCoopers)的研究支持了上述乐观看法。研究显示，全球电玩市场规模到2017年将从2012年的634亿美元回升到869亿美元，2012年消费者在游戏装置上的支出为249亿美元，到2017年料将增至312亿美元。

新的游戏装置料将提振艺电(Electronic Arts)(EA.O)传统盒装游戏的销量。这些新装置比旧款要更为强大，并支持与云端游戏和移动设备的整合。

艺电所推出的知名游戏包括FIFA、战地风云(Battlefield)和极品飞车(Need for Speed)。

“我们把重心放在向新一代XBox One和PlayStation 4转型，即将从中获益，”艺电营运长Peter Moore说。

洛杉矶电子娱乐展(E3)结束两个月之后，微软及索尼已公布在新游戏机上可以玩的游戏，盼能藉此说服玩家掏钱买下定价分别是499美元的Xbox One、399美元的PlayStation 4。

索尼称已接获超过100万部预购订单，现在距离PlayStation 4预定11月15日于北美、11月29日于欧洲开卖的日期仍还有一段时间。而微软则说，Xbox One的预购订单远远超过八年前的前代Xbox。

微软并未公布Xbox开始贩售的确切日期。

为了抓住敏感挑剔的玩家，微软在6月一反过往惯例，称旧的游戏仍可在新主机玩，而这一点索尼在推出PlayStation 4的第一天就大方允许玩家这么做。(完)

(编译 李婷仪/梁睿雪 审校 沈以文)

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