鲍威尔抱怨被药检电话吵醒

路透伦敦8月3日电（记者Gene Cherry）---周五牙买加短跑选手鲍威尔（Asafa Powell）的经纪人表示，鲍威尔已经向国际奥委会投诉在睡梦中被通知药检的电话吵醒。

经纪人陶艾尔（Paul Doyle）表示，鲍威尔将在周六参加男子100米跑预赛，然而在当地时间周四22:15分的时候，鲍威尔被电话吵醒了，对方通知他去参加药检。

“他们在进行药检这个事实让我们很欣慰，但是我们希望他们能体谅鲍威尔的备战状态，”陶艾尔如此说道。“在距离他的第一战仅有48小时的时候，他却损失了一晚极为重要的睡眠。”

陶艾尔还表示，这已经鲍威尔是5天之内的第三次抽血了，每次抽取的血液都被装入7个小瓶里。

陶艾尔说这些药检损耗了鲍威尔的精神。

“他说在第二次药检之後虚得都没法训练了。”

陶艾尔是牙买加队负责人、同时也身担队医一职，他说他在鲍威尔接受检查前就跟反兴奋剂机构的官员以及国际奥委会谈过了。

“国际奥委会说：‘我们理解他的处境，但是他还是得接受检查’，”陶艾尔如此说道。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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