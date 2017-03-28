朝日集团将用74亿欧元贷款为收购百威英博欧洲资产融资

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股(2502.T)周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)的欧洲资产融资。
朝日集团12月时同意以73亿欧元的价格，从百威英博手中收购后者旗下的一众东欧啤酒品牌，其中包括Pilsner Urquell。
朝日集团在一份声明中表示，将从三井住友银行(8316.T)和瑞穗银行(8411.T)获取短期贷款。
收购案中的收购方通常会在进行银团贷款或举债获得长期融资之前，借入短期贷款作为过桥贷款。
朝日集团发言人表示，尚未就长期融资做出决定。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。