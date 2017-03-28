朝日集团将用74亿欧元贷款为收购百威英博欧洲资产融资

路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股(2502.T)周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)的欧洲资产融资。

朝日集团12月时同意以73亿欧元的价格，从百威英博手中收购后者旗下的一众东欧啤酒品牌，其中包括Pilsner Urquell。

朝日集团在一份声明中表示，将从三井住友银行(8316.T)和瑞穗银行(8411.T)获取短期贷款。

收购案中的收购方通常会在进行银团贷款或举债获得长期融资之前，借入短期贷款作为过桥贷款。

朝日集团发言人表示，尚未就长期融资做出决定。(完)