日本朝日集团下周将提出收购百威英博旗下啤酒品牌--媒体

路透东京1月9日 - 据日本读卖新闻报导，日本饮料企业朝日集团控股(2502.T)最早将于下周提出收购SABMillerSAB.L旗下Grolsch和Peroni啤酒品牌的计划，收购价格最高达4,000亿日圆(34.1亿美元)。

该报称，若该要约被接受，将是历来最大一宗日本企业海外饮料收购案，超越麒麟控股(2503.T)在2009年以33亿美元收购澳洲Lion Nathan的规模。

未能联络到朝日集团控股的管理层置评。

百威英博同意以1,000亿美元以上的价格收购SABMiller。据了解事情进展的消息人士上月对路透表示，百威英博一直在为Grolsch和Peroni寻找买家。

Grolsch和Peroni为小型高端品牌，消息人士称，百威英博希望出售这两个品牌以避免监管机构阻挠其收购SABMiller的计划。

消息人士称，收购参考价将在1月中旬给出，若要在3月初之前达成协议，尽职调查的时间十分紧迫。

消息人士原本预计，这两个品牌的价值合计约为18亿欧元(20亿美元)，这是根据未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约1.20-1.50亿欧元、乘上可能的估值倍数约12倍。(完)