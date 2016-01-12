朝日集团称就收购百威英博旗下啤酒品牌考虑方案

路透东京1月12日 - 继媒体发出收购啤酒品牌的报导后，日本朝日集团控股(2502.T)周二表示，该公司正在探讨各种可能性。此前媒体报导称，朝日集团控股将提出收购SABMiller PLC SAB.L旗下Grolsch和Peroni啤酒品牌的计划，收购价格最高达34亿美元。

百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)同意以1,000亿美元以上的价格收购SABMiller。据了解事情进展的消息人士上月对路透表示，百威英博一直在为Grolsch和Peroni寻找买家。

Grolsch和Peroni为小型高端品牌，消息人士称，百威英博希望出售这两个品牌以避免监管机构阻挠其收购SABMiller的计划。

外界普遍预计日本啤酒商会抢购这些资产，因为在人口日益减少的本土饱和市场，日本啤酒商一直难以实现增长。

日本读卖新闻报导，收购价格可能高达4,000亿日圆(34亿美元)，将是历来最大一宗日本企业海外饮料收购案，超越麒麟控股(2503.T)在2009年以33亿美元收购澳洲Lion Nathan的规模。

分析师认为，海外并购增多或有助于日本啤酒企业拓宽现有品牌的销售渠道。

朝日集团控股和麒麟控股掌控了90%的日本国内市场，但在全球来看则微不足道，尽管两家公司一直承诺要加强海外发展。

0222GMT,朝日集团控股股价跌2.65%报3,669日圆，跌幅大于同期下跌2.03%的日经指数.N225。(完)