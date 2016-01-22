朝日和ThaiBev入围Peroni和Grolsch最终竞购者名单--消息

路透伦敦/新加坡1月21日 - 据几名熟悉情况的消息人士周四称，日本朝日集团控股(2502.T)和Thai Beverage (TBEV.SI)已进入到竞购SABMiller SAB.L旗下Peroni和Grolsch啤酒品牌的最后阶段。

上述要求匿名的消息人士说，私募股权投资公司PAI Partners和贝恩资本(Bain Capital)也跻身下一轮竞标。

据两位消息人士说，欧洲私募股权投资基金EQT成为第五家入围的竞购者。

Peroni和Grolsch的估值超过20亿欧元(22亿美元)，但据其中一位消息人士说，两家亚洲啤酒生产商为了争取这项资产，可能会出价至多30亿欧元。

消息人士说，作为卖家的百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)希望该出售交易在3月初完成。该交易旨在帮助百威英博以逾1,000亿美元收购SABMiller的交易获得反垄断批准。

如果交易失败，百威英博需要向SABMiller支付30亿美元的分手费。

消息人士还说，有约束力的出价料将在2月中发出，其中一位消息人士表示，卖方还给部分买家在下周截止日期前提高出价的机会。

路透在1月15日报导，西班牙的Damm和私募股权基金KKR和BC Partners已提交不具约束力的报价。

百威英博、SABMiller、朝日集团、ThaiBev、PAI、贝恩资本和EQT均不予置评。(完)