焦点：朝日集团将收购百威英博五个东欧啤酒品牌 谋求在欧洲扩张

图为2015年10月拍摄的朝日啤酒。 REUTERS/Tim Wimborne

路透东京/伦敦12月13日 - 日本朝日集团控股(2502.T)将以73亿欧元(78亿美元)，从百威英博(ABI.BR)手中收购五个东欧啤酒品牌，希望借此加强在该地区市场的业务。这是日本啤酒商进行的最大一笔海外啤酒交易。

百威英博此前同意出售多个品牌，其中包括捷克的Pilsner Urquell、波兰的Tyskie和Lech，匈牙利的Dreher，以及罗马尼亚的Ursus，以换取竞争监管部门批准其1,000亿美元收购SABMiller的交易。百威英博收购SABMiller的交易已在10月完成。

朝日集团的上述交易料将在明年上半年完成，将是该公司历来最大一笔交易。此前朝日集团已以25.5亿欧元收购了SABMiller的西欧品牌Peroni和Grolsch。

据熟悉此事的消息人士说，该交易在周二早上宣布，距离最后报价截止日期不到24小时。

朝日周二称，截至今年3月底止当年，该项业务未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为4.938亿欧元。

以此来看，意味着朝日的出价是EBITDA的14.8倍，而成熟市场中啤酒资产的售价通常是12-14倍。

朝日收购Peroni和Grolsch品牌的价格约是EBITDA的15倍。这也是朝日首度进军欧洲，部分原因是受现有澳洲业务综效的刺激。

在竞标过程中，朝日就被视为很有可能脱颖而出。当时曾参与第一轮竞标的还包括由瑞士投资公司Jacobs Holding领衔的财团、捷克投资公司PPF、华润啤酒(0291.HK)、私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)，以及安宏资本。

朝日表示，此项收购将从海外为公司贡献将近四分之一的营收，比10月的16%来得高。由于本国市场疲弱，朝日需另辟财源。

**成熟市场**

Bernstein分析师Trevor Stirling称，朝日本次交易将使其取得除俄罗斯以外欧洲市场9%份额，位列第三，排在喜力(Heineken/海尼根) (HEIN.AS)的20%和Carlsberg(CARLb.CO)的12%之后。

“市况一直相当艰难，获利一直在下降，而不是增长，”Stirling说道，尽管优质和精酿啤酒提供了增长余地。

朝日股价收低4.6%，之前一度下跌逾6%，市场参与者指出，投资者对此项交易如何筹资心存担忧。

朝日对此未具体说明，但一名熟知情况的消息人士告诉路透，朝日的债务可能升高；据汤森路透数据，截至9月止资产负债表显示现金水位为4.71亿美元。

汤森路透数据显示，不包含朝日的交易，日本企业今年在海外并购上共斥资776亿美元；该国企业进行并购，以期抗击国内的通缩、消费支出疲弱以及人口萎缩等情况。

百威英博股价终场收高1.7%。百威英博聘请德意志银行与Lazard担任交易顾问，朝日则聘请Rothschild与巴克莱。(完)