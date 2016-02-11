日本朝日集团就收购SABMiller旗下啤酒品牌进行排他性谈判

路透伦敦/东京2月10日 - 日本朝日集团控股(2502.T)表示，正在进行排他性谈判，旨在以25.5亿欧元(29亿美元)收购SABMillerSAB.L旗下Peroni、Grolsch和Meantime啤酒品牌，该公司希望弥补国内市场成长放缓所带来的影响。

百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)为使其以1,000亿美元以上价格收购SABMiller的计划获得监管机构批准，正在为上述欧洲啤酒品牌寻找买家。双方公司在去年已就该项收购达成一致。

据野村分析师计算，29亿美元为所收购品牌未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估的21.5倍；而百威英博收购SABMiller价格仅为后者EBITDA预估的17.1倍。

不过消息人士表示，朝日集团的收购底价依据EBITDA预估为1.7亿欧元来计算，本益比只有15倍。

该报价未考虑债务和现金，且取决于百威英博收购SABMiller的计划能否获得监管机构批准。

朝日集团和百威英博商定，在双方进行有关员工信息和咨询问题处理时，将进入一段时间的排他期。(完)