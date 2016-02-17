《独家新闻》加拿大Brookfield打算提高对澳洲Asciano收购报价--消息

路透悉尼2月17日 - 两名消息人士告诉路透，加拿大Brookfield资产管理公司 打算最早在周四，将对澳洲港口和铁路巨头Asciano Ltd 的收购报价提高至90.5亿澳元(64.3亿美元)。

消息人士并称，这次Brookfield拉来了卡塔尔投资局和加拿大养老基金PSP Investments，一道提高了收购报价。消息人士接近这次收购，但由于交易的敏感性，他们要求匿名。

Asciano拥有澳洲最大铁路货运网络，在每个州都有港口。该公司周二正式放弃Brookfield独自提出的89亿澳元收购，而倾向于接受澳洲港口公司Qube Holdings Ltd 提出的90亿澳元报价。

而七个月之前，Asciano的立场原是支持Brookfield提出的现金加股票收购。

消息人士称，Brookfield仍遵守2月7日发给Asciano的信函，该信件称计划将收购价从每股9.10澳元提高至9.28澳元。

他们说，Brookfield一直打算等最初的收购报价到2月17日截止日期失效，这样可以和新的收购伙伴提出更高的现金报价。

Qube发言人拒绝置评，路透暂时联系不上Asciano的发言人。(完)