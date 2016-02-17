《独家新闻》加拿大Brookfield打算提高对澳洲Asciano收购报价--消息

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透悉尼2月17日 - 两名消息人士告诉路透，加拿大Brookfield资产管理公司 打算最早在周四，将对澳洲港口和铁路巨头Asciano Ltd 的收购报价提高至90.5亿澳元(64.3亿美元)。
消息人士并称，这次Brookfield拉来了卡塔尔投资局和加拿大养老基金PSP Investments，一道提高了收购报价。消息人士接近这次收购，但由于交易的敏感性，他们要求匿名。
Asciano拥有澳洲最大铁路货运网络，在每个州都有港口。该公司周二正式放弃Brookfield独自提出的89亿澳元收购，而倾向于接受澳洲港口公司Qube Holdings Ltd 提出的90亿澳元报价。
而七个月之前，Asciano的立场原是支持Brookfield提出的现金加股票收购。
消息人士称，Brookfield仍遵守2月7日发给Asciano的信函，该信件称计划将收购价从每股9.10澳元提高至9.28澳元。
他们说，Brookfield一直打算等最初的收购报价到2月17日截止日期失效，这样可以和新的收购伙伴提出更高的现金报价。
Qube发言人拒绝置评，路透暂时联系不上Asciano的发言人。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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