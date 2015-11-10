企业并购：澳洲Qube出价63.5亿美元，与Brookfield争夺收购Asciano

路透11月10日 - 澳洲港口与铁路运营公司Asciano 周二表示，已经收到Qube Holdings 牵头的财团发出收购提案，挑战加拿大Brookfield Asset Management 之前提出的收购提案。

根据Qube及合作伙伴Global Infrastructure Partners和Canada Pension Plan Investment Board提出的这份现金加股份收购建议，对Asciano每股估值为9.25澳元，较周一收盘价溢价5.9%；对该公司的估值为90.2亿澳元(63.5亿美元)。

Asciano表示董事会正在考虑这项提案，并称如果没有其它可接受的更佳提案，则将继续一致推荐Brookfield的收购提案。Brookfield周一正式宣布，将以每股9.22澳元的价格，按现金加股份的方式收购Asciano。

Qube已拥有Asciano五分之一的股份，且誓言将反对Brookfield的收购案。Brookfield上周则以收购Asciano近20%的股份作为回击。(完) (编译 许娜；审校 蔡美珍)