企业并购：澳洲反垄断部门同意加拿大Brookfield牵头财团收购Asciano

更正-全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透悉尼7月21日 - 澳洲反垄断监管部门周四同意，加拿大Brookfield资产管理公司牵头的一个全球性财团以91亿澳元(67.9亿美元)收购铁路运输巨头Asciano Ltd 。
澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)曾担心，这项交易可能会让Asciano的新东家对货运市场拥有过大的控制权。
但ACCC主席Rod Sims之后在声明中称，交易方案重新调整以解决相关忧虑后，该部门认为这项交易“不太可能明显降低任何市场中的竞争”。
该交易还需获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准。
Asciano股东6月投票支持这项交易。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。