企业并购：澳洲反垄断部门同意加拿大Brookfield牵头财团收购Asciano

路透悉尼7月21日 - 澳洲反垄断监管部门周四同意，加拿大Brookfield资产管理公司牵头的一个全球性财团以91亿澳元(67.9亿美元)收购铁路运输巨头Asciano Ltd 。

澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)曾担心，这项交易可能会让Asciano的新东家对货运市场拥有过大的控制权。

但ACCC主席Rod Sims之后在声明中称，交易方案重新调整以解决相关忧虑后，该部门认为这项交易“不太可能明显降低任何市场中的竞争”。

该交易还需获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准。

Asciano股东6月投票支持这项交易。(完) (编译 许娜；审校 张涛)