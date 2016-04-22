焦点：东南亚国家拟采购战机 国防企业迎商机

路透新加坡/吉隆坡4月22日 （记者 Siva Govindasamy/Joseph Sipalan） - 随着中国在南海问题上的立场日益强势，东南亚各国政府加紧更新老旧的战斗机，这可能为战斗机制造商带来巨大商机。

行业销售高管称，尽管该地区各国的预算紧张，但在五年的平静期后，他们现在比以往任何时候都忙。行业与政府消息人士均称，未来数月马来西亚及越南等国可能实施多笔金额数十亿美元的大宗战斗机采购案。

本周在吉隆坡举行的交易会挤满了潜在的采购方以及来自俄罗斯、法国、英国、中国、巴基斯坦和美国的企业代表。该交易会每两年举行一次，与会者称本次交易会空前繁忙。

在延迟数年之后，马来西亚终于要换掉1990年代的俄制米格-29战机。行业消息人士称，马来西亚可能最多购买18架战机，交易金额可能逾25亿美元。

选项包括萨博（Saab）的“鹰狮”（Gripen）、欧洲战斗机公司（Eurofighter）的“台风”（Typhoon）、俄罗斯的苏-30以及中国与巴基斯坦联合研制的JF-17等。法国对达索（Dassault）制造的“阵风”（Rafales）战斗机赢得订单信心满满，其他制造商也充满希望。

“我们希望让马来西亚成为购买‘台风’战斗机的第九个国家。”英国航空航天公司（BAE Systems）(BAES.L)亚洲业务负责人John Brosnan说道。该公司是欧洲战斗机公司的合组方之一。

马来西亚国防部未回应就战机采购事宜置评的请求。

越南着眼传统供应方俄罗斯之外的选项。行业消息人士以及另一名熟悉政府磋商情况的消息人士称，越南已与萨博和达索展开初步协商，计划购买至少12架战斗机。

“他们似乎渴望俄罗斯之外的供应商，但迄今为止还没什么消息传出，”萨博“鹰狮”战斗机出口的地区负责人Kaj Rosender说道。“看来下一个要拜访的（潜在买家）是越南了。”

行业消息人士称，越南也在与俄罗斯方面就可能采购苏-35战机磋商。俄罗斯国防出口商Rosoboronexport拒绝就此置评。

越南官员很少就采购事宜发表评论，未回复路透的置评请求。

尽管不愿公开评论，但印尼和越南等国的官员私下称，他们重又打算采购新战机，很大程度上与中国在南海加强存在有关。

中国官媒本周报导称，一架军机降落在永暑礁执行病人转运任务。

“（亚太地区）紧张局势加剧，导致（该地区）许多国家将早就该进行的军事现代化加紧提上政治议程，”简氏防务（IHS Jane's）分析师Craig Caffrey在报告中表示，“菲律宾、印尼、日本和越南都在跟随中国的步伐，我们看不到这种趋势有结束的迹象。”

行业消息人士透露，泰国已购买萨博“鹰狮”战机，可能还会进一步订购。

泰国国防部发言人Kongcheep Tantrawanit说：“我们需要新飞机，我们有长期规划，但我们没有所需资金。眼下没什么交易在酝酿中。”（完）