分析：中国对柬埔寨影响力考验东盟团结

路透金边8月13日电（记者 Prak Chan Thul/Martin Petty）---在柬埔寨首都金边，20几岁的学生们坐在老旧的木课桌边涂鸦，他们的老师高声讲授着外语，声音盖过了外面的摩托车轰鸣声。

和大多数亚洲国家不同，这家私立语言学校和附近的学校讲授的不是英语，而是汉语。

街上红黄相间的建筑物上写着金色的中文广告，广告内容为汉语速成班。

“以前人们到这里来学英语，现在学的是汉语。学生们都希望成为导游、中文翻译或是在银行和饭店工作，”明华中文学校（Ming Fa Chinese School）教师兼经理Gua Fa说道。

这是中国对柬埔寨影响力日益增强的又一写照。中国对贫穷的老挝和缅甸影响也不小。

越南和菲律宾等东盟成员国在南中国海与中国存在领土争端。

“中国的贷款和基础设施项目令当地受益，但也引发越来越多的不满，”美国战略与国际研究中心高级研究员Bonnie Glaser认为。

“有人亦担忧过度依赖中国以及担心经济压力的脆弱性增加。”

柬华理事总会的数据显示，约4万柬埔寨人报名学习中文。

“中文比英语更有用。中文人才需求很大，中国与柬埔寨关系很好，更多中国人会来此做生意，”另外一家私立学校的学生Heng Guechly表示。

官方数据显示，去年中国对柬埔寨的投资为19亿美元，为东盟国家投资总额的逾两倍，是美国投资额的10倍多。

在金边到处可以看到中国的起重机和建筑项目，两国国旗在建筑工地上一同飘扬。柬埔寨工人对不熟悉的中式食物发牢骚，工头用中文向其大喊。

官方数据显示，今年上半年，共有151,887名中国游客进入柬埔寨，较上年同期增加33%。该国旅游业希望到2020年时每年可吸引100万名中国游客。

中国企业在柬埔寨成立农业企业。柬埔寨330家服装企业中70%为中资所有。服装是柬埔寨最大的出口创汇和创造就业的行业。

东盟国家中，中国与柬埔寨联系最为紧密，与老挝和缅甸的联系次之，这有助中国阻挠东盟有关决定，因东盟决定需要所有成员国一致通过。

上个月，在金边举行的东盟外长会议未发表联合公报，为45年来首次。菲律宾指责中国指使柬埔寨反对提及南中国海领土争端。

据参加东盟会议的外交官称，老挝和缅甸心照不宣地支持柬埔寨，避免联合公报中出现与中国相关的双边领土争议内容。

东盟内部分歧符合中国利益，也有助於阻止美国介入。

新华社本月称，美国对南海问题表面采取不持立场的态度，但其真实目的是搅乱局势，激化中国与邻国的矛盾，从而为自己牟利。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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