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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 16:07 BJT

菲律宾推动建南海争端对华统一阵线

菲律宾周三表示，该国游说东南亚领导人在南中国海争端中形成统一阵线对抗中国一事取得进展，但这些国家就如何应对这一最大的安全挑战依然存在分歧。菲律宾总统阿基诺已经诉请东盟通过设置准则就“东盟中心”达成一致，然後再与中国进行磋商。路透

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