菲律宾推动建南海争端对华统一阵线 但东盟分歧重重

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透金边4月4日电（记者 Stuart Grudgings/Prak Chan Thul）---菲律宾周三表示，该国游说东南亚领导人在南中国海争端中形成统一阵线对抗中国一事取得进展，但这些国家就如何应对这一最大的安全挑战依然存在分歧。
面对各国在南中国海与中国不断发生冲突，拥有10个成员国的东南亚国家联盟（ASEAN，东盟）就如何解决这项争端面临的压力与日俱增。中国对资源丰富的南中国海宣称拥有主权。
但东盟主张通过协商共识决策机制解决这一海域争端，加上中国对该地区一些国家有着很大的经济影响力，当中包括该组织今年轮值主席国柬埔寨，这使得此事一直进展缓慢。
东盟在金边召开为期两天的首脑峰会後发表声明几乎没有提及南中国海争端，只是表示与会首脑重申了执行10年前在此地签署的一项宣言的承诺。
中国已经同意与东盟合作确立具有约束力的海上活动“行为准则”，但在中国是否应当从一开始就参加会谈、还是在东盟达成基本协议後再加入会谈一事上，东盟内部却存在分歧。
菲律宾总统阿基诺已经诉请东盟通过设置准则就“东盟中心”达成一致，然後再与中国进行磋商。
目前尚不清楚阿基诺是否获得成功。他的政治事务顾问在马尼拉发表声明称，东盟成员国达成共识，支持菲律宾的“多边”提议。
“这是一个受人欢迎的进步，”声明称。
但菲律宾一位参与磋商的外交官对路透表示，印度尼西亚不接受行为准则中存在任何冲突的解决机制，这让菲律宾遇到挫折。这位外交官还补充说，包括柬埔寨在内的其他国家对这项提议反应平淡，有的压根不予理睬。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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