菲律宾外长不赞同中国南海问题主张

路透斯里巴加湾7月3日（记者 Manuel Mogato/Stuart Grudgings） - 菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）参加了在文莱举行的一个地区安全论坛，听到了中国外交部长王毅对菲律宾加剧南海紧张局势的一系列指责。

菲律宾外交官们称，按照计划，罗萨里奥并不会发言，但听了王毅在周日的闭门会议讲话后，他举起了手，并逐一反驳中方的指责。新加坡外长将这称为“激烈的交锋”。

“我的回应是，核心问题在于中国的立场他们是对几乎整个南海都拥有无可争辩的主权。这种主张非常过分，我们需要依照国际法来解决此事，因此我呼吁所有人都支持（这一提议），”罗萨里奥随后对记者说道。

中国当天晚些时候同意与东南亚就海洋规则进行谈判，似乎为解决争端打开了新的篇章。中国称，同意今年9月与东盟高官就“南海行为准则”举行磋商。

这一准则不会涉及各国的领土主张，而是为船只的行为设定“规则路线”，意在将可能导致冲突的过失风险最小化。

将在中国举办的对话级别相对较低，周日发布的东盟-中国联合声明谨慎地将其称之为“磋商”而非“谈判”，暗示不大可能出现实质性进展。

一位参加了文莱会议的美国高级官员称，新的磋商会受到欢迎，但绝不是突破性进展。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。