中国抨击东盟秘书长有关南海问题言论

中国外交部周三对东盟秘书长黎良明有关南海问题的言论表示愤慨，之前这位来自越南的东盟领导人称中国在南海的“九段线”主张不合法。中国外交部发言人洪磊表示，中方支持东盟共同体建设，但东盟并非南海有关争议当事方。洪磊称，黎良明应恪守东盟在南海问题上的中立立场，不要假公济私。图为黎良明。路透