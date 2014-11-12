东盟将敦促中国在南海争端中坚持外交解决方式

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透缅甸内比都11月12日（记者 Jared Ferrie/Simon Webb） - 东南亚国家领导人周三将隆重欢迎中国总理李克强，但在闭门会议中将敦促中国在南海问题上不再持强硬立场。
缅甸将主持东盟峰会，随后将召开东亚论坛，美国总统奥巴马和日本首相安倍晋三都将参加。
东盟秘书长黎良明在缅甸首都内比都对路透表示，中国大陆、台湾以及四个东盟国家面临海洋纠纷，尽管大家正在努力建立行动准则解决分歧，分歧升级的担忧仍在增加。
“我们看到政治承诺、实际行动以及实际海上局势的分歧正在扩大，”他说道。
东盟10国周三举行了全体会议，但官员们拒绝进行评论。
美国副国家安全顾问罗德斯（Ben Rhodes）周二表示，中国应该致力于通过国际法和对话方式解决争端。
新加坡外长尚穆加姆（K Shanmugam）对记者称，新加坡认为海洋纠纷是最大的地区安全风险之一。
他表示，新加坡将推进建立行为准则，这将降低贸易中断的风险。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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