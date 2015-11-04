东南亚防长扩大会因南海问题争议取消联合宣言

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路透吉隆坡11月4日（记者 Yeganeh Torbati/Trinna Leong） - 东盟防长扩大会议周三取消了原计划发表的会议联合宣言，此前中国和美国就宣言中是否提及南海争端意见分歧。

马来西亚官员没有对取消会议宣言立即发表评论。然而，根据修改后的日程安排，有关“吉隆坡联合宣言”签字仪式的安排已经被取消。

稍早，一名要求匿名的美国资深国防官员称，中国游说东南亚国家在宣言中不提及对南海问题的关切。

“可以想见，很多东盟国家感觉那是不合适的；这反映中国对南海的主权声索和军事化已经导致地区分裂，”上述国防官员称。

这名美国官员还表示，“这是东盟的决定，但是我们认为不发表宣言总归好于发表的宣言中回避中国对南海的主权声索和军事化等重要内容。”

中国国防部则将其归咎于域外“个别国家”，暗指美国和日本。

“个别域外国家不顾已有共识，企图强行在《联合宣言》中塞入不属于本会议讨论的内容，”中国国防部官微发帖称。“在此形势下，会议未能如期发表《联合宣言》，责任完全在于个别域外国家。”

周三参会的包括东盟10国防长，以及澳洲、中国、印度、日本和美国的防长。（完）