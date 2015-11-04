东南亚防长扩大会因南海问题争议取消联合宣言

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡11月4日（记者 Yeganeh Torbati/Trinna Leong） - 东盟防长扩大会议周三取消了原计划发表的会议联合宣言，此前中国和美国就宣言中是否提及南海争端意见分歧。
马来西亚官员没有对取消会议宣言立即发表评论。然而，根据修改后的日程安排，有关“吉隆坡联合宣言”签字仪式的安排已经被取消。
稍早，一名要求匿名的美国资深国防官员称，中国游说东南亚国家在宣言中不提及对南海问题的关切。
“可以想见，很多东盟国家感觉那是不合适的；这反映中国对南海的主权声索和军事化已经导致地区分裂，”上述国防官员称。
这名美国官员还表示，“这是东盟的决定，但是我们认为不发表宣言总归好于发表的宣言中回避中国对南海的主权声索和军事化等重要内容。”
中国国防部则将其归咎于域外“个别国家”，暗指美国和日本。
“个别域外国家不顾已有共识，企图强行在《联合宣言》中塞入不属于本会议讨论的内容，”中国国防部官微发帖称。“在此形势下，会议未能如期发表《联合宣言》，责任完全在于个别域外国家。”
周三参会的包括东盟10国防长，以及澳洲、中国、印度、日本和美国的防长。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)