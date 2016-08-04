东盟料2016年经济增幅降至4.5% 归咎中国放缓及英国退欧

路透万象8月4日 - 东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)发表声明称，2016年东盟国家经济增幅料将从去年的4.7%降至4.5%，受累于中国经济放缓以及英国公投退出欧盟的相关不确定性。

东盟国家经济部长齐聚老挝，在联合发表的声明中称，东盟明年的经济增幅应该会回升至4.7%，“归功于强劲的民间及公共消费以及基础设施效率的提升”。目前东盟经济总规模为2.4万亿(兆)美元。

“该区域经济受累于...中国经济继续放缓以及英国退欧后与欧盟之间新关系的不确定性，”声明表示，并称东盟将继续致力于进一步融合。

东盟经济部长在谈及融合进展时表示，目前文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国99.2%的商品已豁免进口税，柬埔寨、老挝、缅甸和越南90.9%的商品豁免进口税。

东盟2.3万亿美元的贸易总额中，约有四分之一来自东盟内部。中国是东盟最大的外部合作伙伴，占到总贸易额的15%，日本、欧盟和美国紧随其后。

东盟还表示，他们将协调经济战略、互认专业资格、提升通关和知识产权法规，并且缩小区域内不发达成员国(柬埔寨、老挝、越南和缅甸)及其它成员国之间的发展差距。(完)