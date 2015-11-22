东盟签署成立共同体协议 促进贸易和资金更加自由流动

路透吉隆坡11月22日 - 东南亚国家联盟(东盟/ASEAN)10个成员国的领导人周日在吉隆坡签署了成立共同体公告，希望在该地区创造一个更加自由的贸易和资金流动环境。这一地区拥有6.25亿人口，经济总产出为2.6万亿(兆)美元。

东盟共同体包含政治、安全与社会文化方面，但只有东盟经济共同体才能带来区域经济一体化的切实机会。东盟国家的国内生产总值(GDP)合计可位列全球第七名。

“实际上，我们已经基本消除了东盟各国间的贸易壁垒，”主持峰会的马来西亚总理纳吉布指出。“现在我们必须确保更加自由的环境，并去除妨碍增长与投资的壁垒。”

东盟各国希望协调经济策略，彼此承认专业资格认证，并就宏观经济和金融政策展开更紧密的磋商。

他们还同意提升各国间交通基础设施和通讯的互联互通，进一步促进电子交易，推动行业一体化以促进地区内部采购，并提升民间行业参与经济活动的程度。

该地区内八类专业行业机构将可更加自由地展开工作，包括工程师、建筑师、护士、医生、牙医、会计、检验员和旅游业专业人士。(完)