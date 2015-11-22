东盟签署成立共同体协议 促进贸易和资金更加自由流动

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透吉隆坡11月22日 - 东南亚国家联盟(东盟/ASEAN)10个成员国的领导人周日在吉隆坡签署了成立共同体公告，希望在该地区创造一个更加自由的贸易和资金流动环境。这一地区拥有6.25亿人口，经济总产出为2.6万亿(兆)美元。
东盟共同体包含政治、安全与社会文化方面，但只有东盟经济共同体才能带来区域经济一体化的切实机会。东盟国家的国内生产总值(GDP)合计可位列全球第七名。
“实际上，我们已经基本消除了东盟各国间的贸易壁垒，”主持峰会的马来西亚总理纳吉布指出。“现在我们必须确保更加自由的环境，并去除妨碍增长与投资的壁垒。”
东盟各国希望协调经济策略，彼此承认专业资格认证，并就宏观经济和金融政策展开更紧密的磋商。
他们还同意提升各国间交通基础设施和通讯的互联互通，进一步促进电子交易，推动行业一体化以促进地区内部采购，并提升民间行业参与经济活动的程度。
该地区内八类专业行业机构将可更加自由地展开工作，包括工程师、建筑师、护士、医生、牙医、会计、检验员和旅游业专业人士。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。