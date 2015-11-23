中国将向东南亚提供100亿美元基础设施贷款--副外长

路透吉隆坡11月22日 - 中国外交部副部长刘振民周日表示，中国将向东南亚国家提供100亿美元基础设施贷款。

刘振民在吉隆坡东亚峰会的记者会上表示，中国还将向东盟的不发达国家提供价值36亿元人民币(5.6亿美元)的援助。

但他没有透露将由哪家银行提供贷款。

中国试图通过援助项目和贷款扩大在东南亚国家的影响力。今年中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)赢得了亚洲和西欧国家的支持，尽管美国的态度不明朗。

亚投行6月正式成立，将在亚洲的开发工作方面与世界银行和亚洲开发银行展开竞争。亚投行将在今年年底正式启动。(完)