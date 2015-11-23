中国将向东南亚提供100亿美元基础设施贷款--副外长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透吉隆坡11月22日 - 中国外交部副部长刘振民周日表示，中国将向东南亚国家提供100亿美元基础设施贷款。
刘振民在吉隆坡东亚峰会的记者会上表示，中国还将向东盟的不发达国家提供价值36亿元人民币(5.6亿美元)的援助。
但他没有透露将由哪家银行提供贷款。
中国试图通过援助项目和贷款扩大在东南亚国家的影响力。今年中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)赢得了亚洲和西欧国家的支持，尽管美国的态度不明朗。
亚投行6月正式成立，将在亚洲的开发工作方面与世界银行和亚洲开发银行展开竞争。亚投行将在今年年底正式启动。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。