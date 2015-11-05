《焦点》美国涉足南海争议 马来西亚等东南亚国家寻求在中美之间保持平衡

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡11月4日 （记者 Yeganeh Torbati） - 中国和美日两国周三就东盟防长扩大会议宣言中是否提及南海争端意见分歧，会议主办国马来西亚被夹在中间。

美国和日本官员坚持在宣言中提及中国在南海的岛屿建设，中国官员则予以抵制。马来西亚政府迫于双方的分歧最终放弃发表会议联合宣言的计划。

此事表明，马来西亚以及其他较小的东南亚国家必须小心翼翼在与中美的关系之间取得平衡，尤其是在美国海军“拉森号”驱逐舰上周进入中国在南海建设的人工岛周边12海里范围内巡逻之后。

据马来西亚政府数据，中国是马来西亚最大的贸易伙伴国。与菲律宾和越南等其他南海主权声索国相比，马来西亚通常都淡化对中国军力扩张的关切。

尽管如此，美国国防官员称，马来西亚与地区其他国家一起，均寻求美国加强在该地区的军事存在，以抗衡中国在南海的强势。

“我们看到该地区普遍对（美国军事存在的）需求增加，”美国国防部一名高级官员称。“马来西亚就是一个很好的例子。”

美国国防部长卡特周四在结束对吉隆坡的三天访问行程之际将参观马来西亚海军。马来西亚国防部长希沙姆丁周四还将陪同卡特登上一艘美国航空母舰。

两国海军陆战队下周将在马来西亚东部举行联合两栖演练。

“（美国）也接到邀请，在马来西亚拥有的一些训练场地进行更多训练，”上述美国高官称。“有更多活动进行。”

马来西亚和美国有一项长期安排，马方为经过该地区的美国军舰和飞机提供服务和补给，美国舰机因而也是马来西亚港口的常客。

据美国国会研究处，美国舰船访问马来西亚的次数持续增长，2000年代早期每年仅有少数几次，2011年时已经增加至30多次。

马来西亚的一名高级官员本周称，马来西亚不能被视为太过于倾向中国或者美国。

“马来西亚必须保持平衡，”这名要求匿名的马来西亚官员称。

希沙姆丁本周称希望域外国家不要加剧地区紧张关系，突显了小国左右为难的处境。

“我们将继续与中国交往。我们也将继续与美国交往，”他说道。“我们能够与他们交往、以及真正面对这种现实的事实……对大国来说是一个清晰的讯息。”

马来西亚亦寻求不疏远中国。

今年9月，两国海军在马六甲海峡进行了联合演练。

新加坡拉惹勒南国际关系学院的高级研究员Oh Ei Sun称，9月与中国海军的联合演练以及完成与美国的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判，突显马来西亚如何加深与美中两国的关系。

“在东西半球都需要保持平衡，这是个极具挑战性的任务，”Sun说道。(完)