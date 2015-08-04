中国称南海争议不应在东盟外长会议上讨论

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡8月3日 - 中国外交部副部长刘振民周一称，东盟外长会议上如果就南海问题进行谈判、磋商很不合适。
刘振民在第48届东盟外长会议前向路透表示，该会议应避免所有与南海争议有关的讨论，并称东盟以外的国家不应干涉。东盟外长会议将于周二（8月4日）开幕。
刘振民称，该会议不应讨论南海问题，称这不是一个适合的论坛，而是一个促进合作的论坛。刘振民称，如果美国提出要讨论，中方毫无疑问将反对，且中方希望美国不会提出此要求。
东盟外长会议的官方议程并未包括南海问题，但鉴于南海紧张局势日益加剧，外界一直预期该问题有很大可能在会上讨论。
东盟高官周五对路透称，中国与东盟国家同意设立外长热线以应对南海出现的紧急情况。
刘振民称，该热线是一个有益的机制，但有关该热线的指南迄今尚未出炉。
刘振民称，（热线）运作需要规则，所以中国正在请求一个改进的联合工作组制定（热线运作）指南。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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