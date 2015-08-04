中国称南海争议不应在东盟外长会议上讨论

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡8月3日 - 中国外交部副部长刘振民周一称，东盟外长会议上如果就南海问题进行谈判、磋商很不合适。

刘振民在第48届东盟外长会议前向路透表示，该会议应避免所有与南海争议有关的讨论，并称东盟以外的国家不应干涉。东盟外长会议将于周二（8月4日）开幕。

刘振民称，该会议不应讨论南海问题，称这不是一个适合的论坛，而是一个促进合作的论坛。刘振民称，如果美国提出要讨论，中方毫无疑问将反对，且中方希望美国不会提出此要求。

东盟外长会议的官方议程并未包括南海问题，但鉴于南海紧张局势日益加剧，外界一直预期该问题有很大可能在会上讨论。

东盟高官周五对路透称，中国与东盟国家同意设立外长热线以应对南海出现的紧急情况。

刘振民称，该热线是一个有益的机制，但有关该热线的指南迄今尚未出炉。

刘振民称，（热线）运作需要规则，所以中国正在请求一个改进的联合工作组制定（热线运作）指南。（完）