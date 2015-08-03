中国与东盟国家同意设立热线应对南海问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡7月31日 - 东盟高官周五对路透称，中国与东盟国家同意设立外长热线以应对南海出现的紧急情况。

了解相关磋商情况的该高官称，设立外长热线一事将在东盟外长会议上宣布。

“热线一事可能会在会议结束时的联合声明中宣布，”该官员称。由于会谈是私下举行，该官员不愿透露姓名。

该官员称，东盟国家领导人希望该紧急热线能协助缓解因海军遭遇及中国的主权声索引发的南海紧张局势。

东盟外长会议将于周二（8月4日）举行，中国外长、美国国务卿克里以及印度和日本等其他亚洲国家的代表将参加该会议。

一位菲律宾外交官对设立热线一事表示欢迎，认为这是避免事故和误算的一种方式。

“对于任何促进该地区和平稳定、缓解紧张局势、建立信心的举措，菲方都表示欢迎，”该外交官称。（完）