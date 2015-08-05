克里称将与王毅讨论冻结南海填海造地的倡议

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡8月5日 （记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里周三称，他将与中国外交部部长王毅讨论美国有关冻结南海填海造地活动的倡议。
克里在与王毅在东盟外长会议间隙会晤前对记者们作出上述表示。
中国在南海快速推进填海造地之际，东盟国家周二呼吁各方在南海保持克制。
克里称，双方亦将讨论中国国家主席习近平9月访美事宜。
王毅周一称，冻结南海岛礁建设的倡议“并不是现实的可具操作性的做法”。
中国此前称南海争议不应在东盟外长会议上讨论，但来自会议东道主马来西亚等东盟国家的外长们周二称南海争议太过重要，不容忽视。
马来西亚外长阿尼法称，东盟国家一致认为“对于可能让南海争议复杂化或者升级的行为，必须加强实施自我克制”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。