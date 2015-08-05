克里与王毅对话 表达了美国对中国在南海填海造地的关切

路透吉隆坡8月5日 （记者 David Brunnstrom/Trinna Leong） - 美国务院一名高官称，克里周三与中国外交部部长王毅对话时表达了他对中国在有争议的南中国海进行填海造地和岛礁建设的关切。

克里与王毅在东盟外长会议间隙会晤时表达了该关切。南中国海争议已成东盟外长会议焦点。

该官员称，克里对王毅表示，尽管华府在南中国海主权声索上不持立场，但希望看到这些主权声索遵照国际法以和平方式解决。

该官员称，克里亦重申了美国对中国“军事化”其控制的南中国海岛屿的关切。

“他（克里）鼓励中国与其他声索国一道冻结存在疑问的行动，以创造外交空间，”该官员称。

与克里会面后，王毅向记者称，中国将寻求通过和平对话解决南海争议。王毅未对此进行详述。

克里在与东盟外长们举行的单独会议中向后者表示，华府期冀看到南中国海的稳定。

“我们希望确保关键海上航线和渔场的安全，并看到该地区的争议遵照国际法以和平方式解决，”克里称。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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