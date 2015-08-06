王毅称中国已停止南海填海造地工程

路透吉隆坡8月5日（记者 David Brunnstrom/Trinna Leong） - 中国外长王毅周三称，中国已经停止了在南海的填海造地工程，希望南海地区国家加快“南海行为准则”磋商。

中国在6月时称，中国在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设已于近日完成陆域吹填工程，下阶段中方将开展满足相关功能的设施建设。

王毅在吉隆坡举行的中国-东盟（10+1）外长会议间隙发表了此番言论，似乎旨在缓解与其他南海声索国的紧张关系。

根据中国外交部声明，王毅在吉隆坡与美国国务卿克里会面时就南海局势交换了意见，王毅表示：“中方始终致力于与有关国家通过协商谈判和平解决争议。域外国家应该尊重中国与东盟国家做出的努力。”

王毅被一位记者问及中国是否会暂停南海的填海造地工程时回复道：“中国已经停止了。你只需坐飞机去看看。”

菲律宾外交部发言人Charles Jose称，中国停止南海填海造地工程，那是因为已经建成了新的岛屿。

“中方同时宣布转入下阶段开展满足相关功能的设施建设，菲方认为这些活动破坏稳定，”该发言人说。

王毅还对记者称，加快“南海行为准则”磋商以及通过对话解决问题，是中国和东盟国家的共同愿望。

王毅还称，中国和东盟国家还希望加强在安全和防务领域的合作，维护地区的和平与稳定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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