克里称美国不会接受限制南海航行和飞越自由的做法

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透吉隆坡8月6日（记者 David Brunnstrom/Praveen Menon） - 美国国务卿克里周四指责中国限制南海航行和飞越活动，并保证在南海的通行不会受到阻碍。
克里在吉隆坡举行的东亚峰会外长会上发表讲话时称，中国在人造岛屿上建设用于“军用目的”的设施正在引发紧张局势，有使其他声索国面临“军事冲突”的风险。
“航行和飞越自由属于国际海洋法的基本支柱，”克里称。
“尽管保证这些自由将受到尊重，但近几个月却看到了多次警告和试图限制的做法。”
“我要说明的是：美国不会接受限制航行和飞越自由以及其它合法利用该海域的做法。”
这是克里就南海问题发表的最强硬措辞之一。中国官员没有立即对克里的言论做出反应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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