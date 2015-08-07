克里称美国不会接受限制南海航行和飞越自由的做法

路透吉隆坡8月6日（记者 David Brunnstrom/Praveen Menon） - 美国国务卿克里周四指责中国限制南海航行和飞越活动，并保证在南海的通行不会受到阻碍。

克里在吉隆坡举行的东亚峰会外长会上发表讲话时称，中国在人造岛屿上建设用于“军用目的”的设施正在引发紧张局势，有使其他声索国面临“军事冲突”的风险。

“航行和飞越自由属于国际海洋法的基本支柱，”克里称。

“尽管保证这些自由将受到尊重，但近几个月却看到了多次警告和试图限制的做法。”

“我要说明的是：美国不会接受限制航行和飞越自由以及其它合法利用该海域的做法。”

这是克里就南海问题发表的最强硬措辞之一。中国官员没有立即对克里的言论做出反应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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