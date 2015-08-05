克里称将与王毅讨论冻结南海填海造地的倡议

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡8月5日 - 美国国务卿克里周三称，他将与中国外交部部长王毅讨论美国有关冻结南海填海造地活动的倡议。

克里在与王毅在东盟外长会议间隙会晤前对记者们作出上述表示。

中国在南海快速推进填海造地之际，东盟国家周二呼吁各方在南海保持克制。

克里称，双方亦将讨论中国国家主席习近平9月访美事宜。

王毅周一称，冻结南海岛礁建设的倡议“并不是现实的可具操作性的做法”。

中国此前称南海争议不应在东盟外长会议上讨论，但来自会议东道主马来西亚等东盟国家的外长们周二称南海争议太过重要，不容忽视。

马来西亚外长阿尼法称，东盟国家一致认为“对于可能让南海争议复杂化或者升级的行为，必须加强实施自我克制”。（完）