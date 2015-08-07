美国国务卿克里称美国不会接受限制南海航行和飞越自由的做法

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡8月6日 - 美国国务卿克里周四指责中国限制南海航行和飞越活动，并保证在南海的通行不会受到阻碍。
克里在吉隆坡举行的东亚峰会外长会上发表讲话时称，中国在人造岛屿上建设用于“军用目的”的设施正在引发紧张局势，有使其他声索国面临“军事冲突”的风险。
“航行和飞越自由属于国际海洋法的基本支柱，”克里称。
“尽管保证这些自由将受到尊重，但近几个月却看到了多次警告和试图限制的做法。”
“我要说明的是：美国不会接受限制航行和飞越自由以及其它合法利用该海域的做法。”
这是克里就南海问题发表的最强硬措辞之一。中国官员没有立即对克里的言论做出反应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”