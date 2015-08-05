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时事要闻 | 2015年 8月 5日 星期三 17:29 BJT

中国与东盟同意加快南海行为准则磋商

路透吉隆坡8月5日 - 中泰外交部长周三称，中国和东盟同意加快南海行为准则磋商。

在中国-东盟会议后与泰国外长他纳萨举行的联合新闻发布会上，中国外交部长王毅表示，非地区国家应避免可能引发南海局势升级或者复杂化的行为。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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