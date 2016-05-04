东盟10+3财长与央行行长会议：需动用所有政策工具支持经济增长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透法兰克福5月3日 - 东盟与中日韩（10+3）财长与央行行长会议周二总结称，亚洲最大经济体今年将仍是全球经济增长的引擎，可产生相对较高的扩张，但全球经济下滑风险依然存在。
“在这些情况下，我们强调了动用所有必要政策工具--货币、财政、结构性（政策工具）--以促进经济持续、全面增长以及提振信心的重要性。”与会官员称。
“我们将密切关注资本流和来自资本流波动的风险，并适当地应对。”与会官员还称，可使用宏观审慎和资金流措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。