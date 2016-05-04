东盟10+3财长与央行行长会议：需动用所有政策工具支持经济增长

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福5月3日 - 东盟与中日韩（10+3）财长与央行行长会议周二总结称，亚洲最大经济体今年将仍是全球经济增长的引擎，可产生相对较高的扩张，但全球经济下滑风险依然存在。
“在这些情况下，我们强调了动用所有必要政策工具--货币、财政、结构性（政策工具）--以促进经济持续、全面增长以及提振信心的重要性。”与会官员称。
“我们将密切关注资本流和来自资本流波动的风险，并适当地应对。”与会官员还称，可使用宏观审慎和资金流措施。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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