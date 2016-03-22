穆迪称东盟国家经济展望迥异 内需导向型表现较佳

路透香港3月22日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周二表示，未来两年东南亚国家联盟(ASEAN)的经济增长前景可能有好有坏，印尼和菲律宾等内需为主的经济表现会好于较为仰赖外贸的邻国。

穆迪的审慎看法对那些倚重新兴国家的决策者来说是一大警讯，他们尤其指望亚洲的新兴经济体来推动未来几年全球经济增长。

穆迪表示，全球贸易的长期疲弱情况，丝毫没有消退的迹象，亚洲以出口为导向的经济体，其前景更为黯淡。

“今明两年，东盟以出口为导向的主要经济体--新加坡、马来西亚和泰国，增长前景仍将逊于更偏重以内需为导向的经济体--印尼和菲律宾，”穆迪高级研究分析师Rahul Ghosh说。

穆迪指出，新加坡、马来西亚和泰国的进出口贸易规模在东盟中最高，因此出口放缓和投资减弱让这些国家更易受到冲击。

上述三个经济体还面临家庭负债水准偏高的情况。

面对增长放缓，亚洲各个央行今年迄今都倾向宽松。(完)