东盟呼吁克制与对话 但分歧犹存

东南亚国家周五呼吁在南中国海问题上保持克制与对话，但在缩小关於如何回应中国的巨大分歧上没有进展。上周的东盟峰会辩论激烈，45年首次未能发布联合公报。会後东盟发表了关於南中国海问题的六条原则声明，但没有提到争端。