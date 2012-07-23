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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 23日 星期一 14:29 BJT

东盟呼吁克制与对话 但分歧犹存

东南亚国家周五呼吁在南中国海问题上保持克制与对话，但在缩小关於如何回应中国的巨大分歧上没有进展。上周的东盟峰会辩论激烈，45年首次未能发布联合公报。会後东盟发表了关於南中国海问题的六条原则声明，但没有提到争端。

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