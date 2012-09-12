东盟秘书长：东盟经济共同体或延后至2015年底启动

路透金边9月12日电---东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)秘书长Surin Pitsuwan周三表示,原先规划的经济同盟时程可能得延后一年至2015年底,因部分国家还没有准备完成.

他在金边举行的一场东盟能源部长会议上表示,多国财经首长已经在一场近期的会议中要求他延期,而他将把这构想带到11月举行的政府首脑峰会.