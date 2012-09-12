东盟秘书长：东盟经济共同体或延后至2015年底启动

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透金边9月12日电---东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)秘书长Surin Pitsuwan周三表示,原先规划的经济同盟时程可能得延后一年至2015年底,因部分国家还没有准备完成.
他在金边举行的一场东盟能源部长会议上表示,多国财经首长已经在一场近期的会议中要求他延期,而他将把这构想带到11月举行的政府首脑峰会.
东盟经济共同体原先预定在2015年1月1日启动,将允许区域间商品、资本及具有职能的劳工自由流动.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
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AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
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