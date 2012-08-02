分析：南中国海问题阻碍东盟经济一体化进程

路透雅加达8月1日电（记者 Neil Chatterjee）---在东南亚国家努力克服国家利益冲突，力争2015年前建成欧盟式经济共同体之际，南中国海问题却带来不和谐的声音。

政治领导人及官员称，南中国海争端可能不会直接影响东南亚国家联盟（ASEAN，东盟）的经济一体化计划。

但评批人士指出，中国对东盟贫困国家日益增长的投资，使其具有巨大影响力，从而阻止东盟对南中国海争端形成统一立场。

“它不会绑架（经济一体化）进程，”东盟秘书长素林（Surin Pitsuwan）在雅加达对外交人士称，他指的是近期在柬埔寨召开的东盟外长会议。在该会议上，各方对南中国海问题的分歧，导致该组织成立以来首次没有发布会议联合公报。

“这是一个早期警示信号……而且不会是最後一次。”

尽管东盟对追求经济一体化达成了共识，但该组织仍受到诸多政治分歧的困扰，诸如泰国与柬埔寨的领土纠纷、马来西亚与印度尼西亚的文化之争等。而最具杀伤力的是，该组织无力应对其四个成员国与中国关於南中国海的争端。

**恶语相向**

一些外交人士称，在金边召开的东盟外长会议上，柬埔寨在中国授意下未将南中国海问题列入会议议程。柬方外交官员则指责菲律宾和越南试图绑架会议。

中国表示希望双边协商处理南中国海问题。

菲律宾曾表示，对东盟无法解决这一问题深感痛惜，还对柬埔寨处理此事的方式予以指责。

即使东盟内部不存在经济和政治分歧，一些成员国相关能力的匮乏，也使经济协议的执行很困难。

根据东盟最新评估，单一市场2010-2011期的各种措施整体上仅完成了49%，粮农改革步伐滞後。

东盟负责市场一体化的Subash Pillai称：“早期的成效以垂手可得的目标为基础……将地区承诺转化为国家法律，则是最大的（挑战）。”

南中国海争端还表明，东盟在解决重大纠纷方面存在问题。与欧盟不同的是，东盟没有一个由成员国组成的中央议会，缺乏强有力的执行机构，也没有能立法并执行的区域法庭。

素林称：“东盟缺乏一个强有力的中央机制，很难对可能演变成大问题的各种事项进行协调和调查。”

澳大利亚国立大学东南亚经济学教授希尔（Hal Hill）称：“他们在（经济共同体）一事上进展落後，明显很难成功……他们在服务方面也不会有太多作为。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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