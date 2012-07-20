版本:
中国
时事要闻 | 2012年 7月 20日 星期五 19:00 BJT

东盟称就南中国海问题达成共同立场

路透雅加达7月20日电(记者 Olivia Rondonuwu)---印尼外长马蒂(Marty Natalegawa)周五表示，东南亚国家就南中国海问题达成“共同立场”，但不会发布联合公布。

南中国海争端导致上周的东盟峰会未能发表联合公报。

马蒂寻求赋予两天的外交斡旋以正面效应，尽管外交努力未让东盟各国就此达成一份迟到且体面的公报。

马蒂对路透表示，东盟10个成员国已就东盟“文件”内容达成一致。东盟轮值主席国柬埔寨将在周五晚些时候予以公布，并详细阐述上周东盟地区峰会期间所达成的全部内容。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐