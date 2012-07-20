东盟称就南中国海问题达成共同立场

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透雅加达7月20日电(记者 Olivia Rondonuwu)---印尼外长马蒂(Marty Natalegawa)周五表示，东南亚国家就南中国海问题达成“共同立场”，但不会发布联合公布。
南中国海争端导致上周的东盟峰会未能发表联合公报。
马蒂寻求赋予两天的外交斡旋以正面效应，尽管外交努力未让东盟各国就此达成一份迟到且体面的公报。
马蒂对路透表示，东盟10个成员国已就东盟“文件”内容达成一致。东盟轮值主席国柬埔寨将在周五晚些时候予以公布，并详细阐述上周东盟地区峰会期间所达成的全部内容。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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