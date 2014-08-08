美国介入南海争端 中国将面临巨大外交压力

路透马尼拉/华盛顿8月8日（记者 Manuel Mogato/Lesley Wroughton） - 中国将面临要求停止在南海有争议水域活动的巨大外交压力，美国本周末将利用东盟论坛机会进一步表明支持各方停止挑衅性活动。

美国国务卿克里将在论坛上推进上述建议，表明华府进一步介入南海争端。

克里将于周六抵达缅甸首都内比都，将与中国、俄罗斯、日本、印度、澳大利亚、欧盟以及东盟国家的高级外交官参加本次论坛，这也是今年迄今在亚洲召开的最高级别的会议。东盟十国的外交部长周五开始会谈。

北京当局拒绝美国介入南海争端，已经表示拒绝美国和菲律宾提出的停止南海相关活动的提议，其中包括填海造地以及在有争议岛礁的建筑活动。

“国务卿先生并非寻求摊牌，这不是超级大国之间的争斗，”美国国务院一名高官称，并强调克里将呼吁南海争端各方表现出克制，而非仅仅中国应该如此。

然而，华府已经直接点了中国的名。

美国国务院负责东亚事务的高级外交官Daniel Russel在7月28日的演说中表示，有公开的证据显示中国对南海岛礁哨所的升级活动“远超出”其他争端方进行的类似活动。

美国不寻常的强硬立场将使中国面临压力，后者不得不应对益发升高的地区关切，并可能促使一些东盟国家加快推动南海行动准则，以缓解地区紧张局势。中国指责美国将军事重心转向亚洲，鼓励了菲律宾和越南等国的行动。（完）

编译：王凤昌 发稿： 王燕焜

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